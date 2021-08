Esporte Brusque se desculpa com Celsinho após minimizar racismo Em primeira nota, clube catarinense chegou a alegar "falsa imputação de crime" do jogador

O Brusque voltou a se manifestar sobre as acusações de racismo feitas pelo jogador Celsinho, do Londrina. Depois de negar as injúrias e alegar "falsa imputação de crime", o clube de Santa Catarina se desculpou com o jogador. O novo comunicado, divulgado na tarde desta segunda-feira (30) e assinado pelo presidente Danilo Rezini, classificou o texto anterior como "...