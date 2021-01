Esporte Brusque denuncia racismo de dirigente do Vila Nova no OBA Ofensa teria sido contra o jogador Jefferson Renan durante partida da 4ª rodada da 2ª fase da Série C

O Brusque denunciou que um jogador do clube foi vítima de racismo no OBA, onde o time catarinense venceu o Vila Nova por 3 a 0 neste sábado (2). O acusado seria Vinícius Marinari, do Conselho de Administração de Patrimônio, que teria cometido injúria racial ao chamar o atacante Jefferson Renan de "macaco". Veja a denúncia do Brusque no Twitter: Caso isolado! Um ...