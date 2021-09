Esporte Brusque afasta funcionário envolvido em caso de racismo contra Celsinho No sábado passado, meia afirmou que foi chamado de "macaco" por uma pessoa ligada ao Brusque — o Londrina chegou a divulgar um vídeo em que é possível ouvir a ofensa

O Brusque afastou por prazo indeterminado o funcionário envolvido no caso de racismo contra o meia Celsinho, do Londrina. O clube comunicou a decisão na tarde desta sexta-feira (3) nas redes sociais. No comunicado, o Brusque ainda informou que vai instalar câmeras de monitoramento com captação de áudio na arquibancada coberta do Estádio Augusto Bauer. O clube disse ...