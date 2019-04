Esporte Bruno Soares vence e vai às quartas em Montecarlo; Marcelo Melo ganha na estreia Soares e Murray derrotaram a dupla Ivan Dodig e Edouard Roger-Vasselin. Já Melo e Kubot passaram por Jurgen Melzer e Dominic Thiem

O tênis brasileiro continua imbatível no Masters 1000 de Montecarlo. Nesta quarta-feira, os dois principais tenistas do Brasil na atualidade - os mineiros Bruno Soares e Marcelo Melo - venceram os seus jogos pela chave de duplas e seguem vivos no torneio disputado em quadras de saibro no Principado de Mônaco. Bruno Soares foi o primeiro a entrar em quadra. Junto com o...