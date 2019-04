Esporte Bruno Soares e Jamie Murray perdem final do ATP 500 de Barcelona para colombianos Com a derrota, a dupla composta pelo brasileiro e pelo britânico, irmão de Andy Murray, perdeu a segunda chance de conquistar o seu primeiro título no saibro

Bruno Soares e Jamie Murray perderam neste domingo a final de duplas do ATP 500 de Barcelona, disputado em quadras de saibro na Espanha, para os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah. Os tenistas sul-americanos venceram com facilidade por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4) -, para conquistar o torneio catalão. Com a derrota, a dupla composta pe...