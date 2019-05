Esporte Bruno Soares é eliminado em estreia nas duplas do Masters 1000 de Roma

Depois de avançarem às semifinais em Montecarlo, se sagrarem vice-campeões em Barcelona e irem até as quartas de final em Madri, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray acabaram decepcionando ao serem eliminados já na estreia do torneio de duplas do Masters 1000 de Roma, neste domingo, na Itália. Cabeças de chave número 2 desta disputa da importante compet...