Esporte Bruno Soares é derrotado na semifinal e está fora do Masters 1000 de Montecarlo

Chegou ao fim a esperança de título do Brasil no Masters 1000 de Montecarlo. Ao lado do britânico Jamie Murray, Bruno Soares perdeu neste sábado para a dupla formada pelos holandeses Robin Haase e Wesley Koolhof, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Cabeças de chave número 3 na disputa do importante torneio disputado em quadras de saibro do Principado de Môn...