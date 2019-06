Esporte Bruno Soares é campeão em Stuttgart e conquista 31º título da carreira

O tenista Bruno Soares conquistou, neste domingo, ao lado do australiano John Peers, o 31º título da carreira, em 60 finais disputadas. A dupla foi campeã do ATP 250 de Stuttgart, no primeiro torneio de grama da temporada, ao derrotar Denis Shapovalov e Rohan Bopanna por 7/5 6/3, em 1h08min de jogo. Este foi o segundo troféu do atleta mineiro no torneio alemão, em três p...