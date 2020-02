Esporte Bruno Rezende apita clássico entre Atlético x Goiás Duelo será disputado no Olímpico, domingo (16), às 16 horas, pela 6ª rodada (encerramento do 1º turno) do Goianão 2020

O árbitro Bruno Rezende será o responsável pela arbitragem do clássico entre Atlético e Goiás, no domingo (16), às 16 horas, no Olímpico. O confronto será o de número 50 entre os rivais desde 2006 e é válido pela 6ª rodada, no encerramento do 1º turno do Goianão 2020. Ele profissional terá Cristiano Passos e Tiago Gomes como assistentes. Outros cinco confrontos serão dis...