Bruno Mota espera por desfecho de negociação com Vila Nova

Após fazer um bom Campeonato Goiano pelo Goianésia, o atacante Bruno Mota permanece no Estado. O jogador está na casa de um amigo, em Goiânia, enquanto aguarda por um desfecho positivo de sua negociação com o Vila Nova, que está em fase avançada. “Estamos muito perto de acertar a negociação, mas faltam alguns detalhes. Estamos aguardando o Ecival (Martins, presidente do V...