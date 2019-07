Esporte Bruno Mota elogia evolução do Vila Nova e lembra situação "meio várzea" do amistoso Empate persistia até que jogador substituído retornou do banco e deu vitória ao Corinthians

Com um gol aos 47 minutos do segundo tempo marcado por um jogador que já tinha saído da partida, o Corinthians derrotou o Tigre por 2 a 1, ontem, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e deu o troco no resultado em relação ao último encontro entre as equipes na capital, ocorrido há 11 anos, pela Série B. Régis, que marcou o gol da vitória corintiana de cabeça, voltou ...