Esporte Bruno Mota destaca confiança após gol marcado e refuta clima bélico no Vila Nova para clássico Centroavante demonstrou ansiedade para duelos contra Brasília e Corinthians, onde Tigre poderá "colocar em prática" novidades propostas pelo técnico Eduardo Baptista

Autor do único gol do Vila Nova no jogo contra o São Bento, no último compromisso do Tigre pela Série B do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa América, pela 8ª rodada, o centroavante Bruno Mota destacou a confiança que o feito lhe trouxe como característica marcante para a sequência de seu trabalho no clube, onde está desde o fim do Goianão, competição e...