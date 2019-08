Esporte Bruno Mezenga passará por exames após lesão no braço Atacante do Vila Nova sofre queda feia no Estádio Olímpico e deve desfalcar a equipe nos próximos jogos

Uma imagem forte chamou atenção na derrota do Vila Nova para o Sport. O atacante Bruno Mezenga, de 31 anos, caiu sobre o braço, que virou ao contrário, provocando muita dor ao atacante. O jogador saiu de campo amparado pelos médicos do clube, com o braço imobilizado e será submetido a exames de imagem nesta quarta-feira (22). Bruno Mezenga chegou ao Vila Nov...