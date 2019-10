Esporte Bruno Mezenga ganha confiança após dois gols de falta pelo Vila Nova Gol contra o Atlético, nesta sexta-feira (11), foi o segundo gol de bola parada do atacante. O jogador fez três gols nos últimos quatro jogos

O atacante destaque do Vila Nova, na noite desta sexta-feira (11), foi Bruno Mezenga. O gol de falta, o segundo seguido na Série B, rendeu ao Vila o empate diante do vice-líder do campeonato, Atlético, no clássico goiano. Na derrota para o São Bento, no jogo da última segunda-feira (7), o atacante marcou, também de falta. No entanto, o gol não conseguiu amenizar o resu...