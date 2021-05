Esporte Bruno Mezenga chega com projeto de passagem duradoura no Goiás Artilheiro do Campeonato Paulista, o atacante quer a camisa 9 esmeraldina e pretende fazer história pelo clube

O atacante Bruno Mezenga, de 32 anos, está de volta ao futebol goiano para defender o Goiás e esperar fazer isso por um período mais longo. Com vínculo até o fim de 2022, o atacante espera conseguir uma sequência no novo clube e escrever seu nome na história esmeraldina. "O projeto é bom, confio na grandeza desse clube pelos jogadores que já passaram aqui. Eu quero c...