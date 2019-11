Esporte Bruno Henrique vê clássico contra o Botafogo como especial: 'Mais uma final' Atacante diz que mudança de local da final da Libertadores deixa os jogadores mais tranquilos

Em sua luta pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo faz nesta quinta-feira (7) o clássico contra o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada. Para o atacante Bruno Henrique, destaque do time nos últimos jogos - especialmente na goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians, no último domingo, quando marcou três gols -, o jogo será especial p...