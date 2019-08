Esporte Bruno Henrique treina separado e é dúvida no Palmeiras para domingo Bruno Henrique não havia treinado com o time na quinta, por estar com dores, mas nesta sexta foi a campo e aumentou as chances de jogar no domingo

O Palmeiras não sabe se poderá contar com o meia Bruno Henrique para o jogo com o Flamengo, no próximo domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Após deixar a partida contra o Grêmio, na terça-feira, pela Copa Libertadores, com dores no pé direito após uma pancada, o jogador treinou separadamente do elenco tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol. ...