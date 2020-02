Esporte Bruno Henrique tem lesão constatada no joelho direito e desfalca o Flamengo O Flamengo não divulga o tempo de recuperação, mas informou que não há necessidade de cirurgia para correção da lesão e que o atacante já iniciou tratamento

O atacante Bruno Henrique está fora da final da Taça Guanabara, neste sábado, e vai ficar um período afastado da equipe do Flamengo. Após voltar do Equador, quando o time rubro-negro enfrentou o Independiente Del Valle, pelo jogo de ida da Recopa, o jogador passou por novos exames e foi constatada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Segundo...