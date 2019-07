Esporte Bruno Henrique revela estratégia do Fla para duelo em Curitiba: 'Marcar pressão'

O atacante Bruno Henrique revelou um pouco da estratégia que o novo treinador do Flamengo, Jorge Jesus, pretende implementar na partida desta quarta-feira contra o Athletico-PR, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30, em Curitiba. "Temos que ter intensidade", disse ele. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira no Ninho do Ur...