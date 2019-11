Esporte Bruno Henrique faz 3 e Flamengo aplica 4 a 1 no Corinthians no Maracanã Flamengo chega aos 71 pontos, oito na frente do 2º colocado Palmeiras. Rubro-negro chega a 17 jogos de invencibilidade

Bruno Henrique não deixou a torcida do Flamengo sentir a ausência de Gabriel, artilheiro do Brasileirão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com três gols do atacante, o time carioca goleou o Corinthians por 4 a 1, neste domingo, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mateus Vital ainda diminuiu para o time paulista e Vitinho deu números finais à g...