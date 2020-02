Esporte Bruno Henrique é parado em blitz no Rio, não faz bafômetro e Polícia investiga CNH O atacante do Flamengo está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro

O atacante do Flamengo Bruno Henrique está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Parado na madrugada deste sábado numa blitz da 'Lei Seca', uma operação de fiscalização do trânsito, o jogador apresentou uma carteira de habilitação que não foi reconhecida pelo sistema de segurança Infoseg e pelo Detran. O atacante dirigia na Barra da Tijuca, na ...