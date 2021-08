Esporte Bruno Fratus fatura bronze e conquista medalha olímpica que tanto buscou nos 50 m livre Velocista de 32 anos ficou com o bronze ao completar a prova mais rápida dos Jogos em 21s57

Na primeira tentativa, em 2012, Bruno Fratus ficou com a quarta posição nos 50 metros nado livre, a dois centésimos do pódio. Na segunda, em 2016, a decepção com o sexto lugar agravou um quadro de depressão. Na terceira, em Tóquio, em 2021, o brasileiro conquistou a tão desejada medalha olímpica. Na noite deste sábado (31), o velocista de 32 anos ficou com o bron...