Esporte Bruno Fratus destaca saúde mental em Tóquio-2020: ‘Tive dificuldade’ Medalhista de bronze reforça importância de aspecto na vida do atleta

Medalhista de bronze nos 50 m livre da natação nas Olimpíadas de Tóquio, Bruno Fratus falou sobre a importância da saúde mental para a conquista de sua medalha. Na opinião do atleta, o principal trabalho de um nadador não é cruzar piscinas, mas inspirar outras pessoas a seguirem no esporte.Assim, Fratus aproveitou o espaço que ganhou com a medalha olímpica para falar ...