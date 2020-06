Esporte Bruno Fernandes brilha e Manchester United vence fora no Inglês Os dois times voltam a campo no próximo sábado. O time de Manchester vai enfrentar o Bournemouth no estádio Old Trafford. O Brighton visitará o Norwich

Ainda com chances de se classificar para a próxima Liga dos Campeões, o Manchester United fez a sua parte nesta terça-feira ao derrotar o Brighton & Hove Albion por 3 a 0, fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. O português Bruno Fernandes e Mason Greenwood foram os principais jogadores da partida. Fernandes balançou as redes duas vezes, enquanto Gr...