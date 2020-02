Esporte Bruno Alves vê São Paulo no caminho certo: 'O mais difícil está sendo feito' Zagueiro defendeu os métodos do treinador Fernando Diniz , que recentemente foi criticado por parte da torcida

O zagueiro Bruno Alves saiu em defesa do técnico Fernando Diniz nesta terça-feira. Após o treinador ser chamado de burro por parte da torcida no empate por 0 a 0 com o Corinthians, no último sábado, pelo Campeonato Paulista, o jogador afirmou que o trabalho é consistente e que o time está jogando muito melhor do que no ano passado. Para o defensor, é uma questão...