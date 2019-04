Esporte Bruno Alves revela que elenco do São Paulo não sabia do doping de Carneiro Atacante do tricolor foi pego no doping por suspeita de uso de cocaína, ele tem até esta quarta-feira (22) para pedir a contraprova

Único representante do São Paulo na seleção dos melhores do Campeonato Paulista, premiação organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) na noite de segunda-feira (22), na capital, o zagueiro Bruno Alves afirmou que o elenco não sabia do doping do atacante Gonzalo Carneiro. O uruguaio foi pego em exame feito pela entidade e gerido pela Autoridade Brasileira de C...