Esporte Bruna Costa avança às semifinais no tênis de mesa e assegura medalha Será a terceira medalha paralímpica da carreira de Bruna Costa. Ela foi bronze no individual e por duplas nos Jogos do Rio, em 2016

A atleta Bruna Costa vai subir ao pódio na disputa da classe 10 (para atletas andantes que possuem poucas restrições locomotoras) do tênis de mesa nas Paralimpíadas de Tóquio. Nesta sexta-feira, ela venceu o seu segundo jogo no Grupo B, garantiu o primeiro lugar da chave e avançou direto às semifinais. Assim, deixará o Japão ao menos com a medalha de bronze, pois nesta e...