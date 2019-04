Esporte Brunão vai de promessa a carta fora do baralho Com contrato até maio de 2020, mas sem clima e espaço no clube, Brunão deve ser emprestado

Tido como uma das promessas das categorias de base do Vila Nova nos últimos anos, o zagueiro Brunão, de 22 anos, parece ter encerrado o seu ciclo no clube. Com apenas uma oportunidade no ano e acumulando episódios de indisciplina, o jogador não está mais nos planos da diretoria colorada, que espera conseguir um empréstimo do atleta para outro clube. O prata da casa fico...