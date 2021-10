Esporte Brooklyn Nets afasta Kyrie Irving por recusa à vacina contra Covid-19 Uma norma da cidade de Nova York exige prova de pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 para entrar em grandes espaços internos, como arenas esportivas

O astro da NBA Kyrie Irving, armador do Brooklyn Nets, não terá permissão para jogar ou treinar com o time até que seja "elegível para ser um participante completo", disse a franquia de basquete nesta terça-feira (12). Irving, 29, que publicamente se recusou a revelar seu status de vacinação contra a Covid-19, foi forçado a ficar de fora do primeiro jogo em casa d...