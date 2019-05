Esporte Brook Lopez se destaca e Bucks vencem Raptors no 1º jogo da final do Leste Pivô anotou 13 dos seus 29 pontos no último quarto do duelo e foi o cestinha da equipe, ofuscando até Giannis Antetokounmpo, forte candidato a MVP da temporada

Melhor time da temporada regular da NBA, o Milwaukee Bucks sofreu mais do que esperava para superar o Toronto Raptors no primeiro jogo da final da Conferência Leste da NBA. Contando com o apoio da torcida, os Bucks levaram a melhor pelo placar de 108 a 100 na partida de abertura da série melhor de sete. Para tanto, contou com um inesperado destaque de Brook Lopez...