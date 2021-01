Esporte Brilho de trio contra o River confirma método na formação do Palmeiras Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino se destacaram em semifinal da Libertadores

A desenvoltura dos três garotos titulares do Palmeiras contra o River Plate (ARG) na última terça-feira (5) confirmou o método do clube na formação de atletas. Patrick de Paula, por exemplo, fez apenas sua segunda partida internacional como profissional e não sentiu o duelo da semifinal da Copa Libertadores, contra aquela que é considerada a melhor equipe do continente....