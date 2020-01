Esporte Briga pela camisa 9 marca início de ano no Vila Nova Técnico Ariel Mamede ainda vai decidir quem estreia no Estadual, nesta quarta-feira (22), contra o Anápolis, fora de casa

O técnico Ariel Mamede tem até esta quarta-feira (22) para decidir quem será o camisa 9 do Vila Nova. A disputa pela vaga está centralizada em dois jogadores – Nando e Dimba -, apesar de ter como opções os jovens Rafael Barbosa e Anderson. Diferentemente das temporadas passadas, em que o clube contou com centroavantes pouco efetivos – o último a fazer história no Vil...