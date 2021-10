Esporte Briga entre torcedores de São Paulo e Corinthians deixa um ferido e 16 vão para delegacia A Prefeitura de Diadema disse que a vítima foi medicada, recebeu curativos, fez exames de imagem para detectar a extensão das lesões, e passou por uma avaliação da equipe de neurocirurgia

Uma briga envolvendo cerca de 200 torcedores do São Paulo e do Corinthians deixou um homem ferido e 16 detidos no final da noite desta segunda-feira (18) na cidade de Diadema (Grande São Paulo). Centenas de pessoas estavam no confronto. A briga aconteceu após a vitória do São Paulo sobre o rival por 1 a 0 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol que oc...