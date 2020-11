Esporte Brenner aproveita erro de goleiro, decide e dá vitória ao São Paulo sobre o Flamengo São-paulino marcou após erro do goleiro Hugo, que tentou driblar o atacante

Na estreia de Rogério Ceni pelo Flamengo, Brenner foi quem roubou a cena na importante vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre a equipe carioca nesta quarta-feira (11), no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante marcou os dois gols do time paulista no confronto. Agora, enquanto os são-paulinos terão a vantagem de jogar pelo empate no jog...