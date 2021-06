Esporte 'Brecha' permite que Vila Nova siga dentro do limite de troca de técnicos Regulamento prevê que saída por “mútuo acordo” não será computada para o limite de troca de treinador

Atualizada às 16h37 de 24/6/2021 O Vila Nova não infringiu o limite de trocas de técnicos na Série B, após a saída do técnico Wagner Lopes nesta quinta-feira (24), mas utilizou-se de uma “brecha” no regulamento da competição nacional. O clube colorado, inclusive, é o primeiro a utilizar dessa “pegadinha” que consta no artigo 32 do regulamento da Série B 2021...