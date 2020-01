Esporte Break no nome e no jejum: Lucão volta a marcar em vitória do Goiás Atacante de 28 encerra hiato de mais de um ano e marca dois sobre vítima preferida, a Aparecidense, em estreia no Campeonato Goiano

Contra sua vítima preferida quando veste a camisa do Goiás, Lucão já mostrou que está de volta ao clube para balançar as redes. Na noite desta quinta-feira (23), contra a Aparecidense, na Serrinha, o jogador marcou duas vezes e ajudou o alviverde, que também contou com um gol de Rafael Moura, a construir a vitória por 3 a 2 na estreia no Campeonato Goiano. Estreia contra a Apa...