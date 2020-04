Esporte Braz teme que alta do euro pese em renovação com Jesus: 'Vamos fazer nossa parte' Dirigente demonstrou cautela ao avaliar o futuro breve do futebol do clube

O contrato do técnico português Jorge Jesus com o Flamengo acaba em maio e a proximidade disso tem preocupado os dirigentes rubro-negros. Com a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, uma coisa pode atrapalhar, e muito, os planos do clube: a alta do euro, que na cotação desta sexta-feira passou de R$ 6."Todos os esforços serão feitos de novo. O presidente (...