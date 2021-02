Esporte Brasiliense solicita ao STJD eliminação do Atlético-GO por escalação irregular Os jogadores atleticanos que estariam irregulares são: Gabriel Bernard, Oliveira, Vitor Leque, Pereira, Rithely, Gilvan, Nicolas e Arnaldo

Após a vitória sobre o Atlético-GO por 2 a 1, no jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Verde, o Brasiliense entrou com ação, no Superior Tribunal de Justiça Desporitva (STJD), na qual pede a eliminação do clube goiano do torneio regional. A direção do clube candango alega que o Dragão utilizou oito jogadores de forma irregular na competição, por t...