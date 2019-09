Esporte Brasileiros vencem na 3ª fase e seguem vivos por vaga olímpica no vôlei de praia Nesta sexta-feira, no terceiro dia de disputas, os brasileiros André e George conseguiram uma vitória em dois jogos pela terceira fase, a última antes das semifinais

O vôlei de praia do Brasil segue com chances de obter uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020, no Japão, através do Pré-Olímpico que está sendo realizado nesta semana na cidade de Haiyang, na China. Nesta sexta-feira, no terceiro dia de disputas, os brasileiros André e George conseguiram uma vitória em dois jogos pela terceira fase, a última antes das semifinais, e estão na s...