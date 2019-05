Esporte Brasileiros superam repescagem e avançam em etapa de surfe na Austrália Willian Cardoso, Yago Dora, Caio Ibelli, Gabriel Medina, Italo Ferreira, Jessé Mendes, Jadson André, Peterson Crisanto, Tatiana Weston-Webb, Deivid Silva e Michael Rodriguez avançaram no torneio

Sem baixas até agora na etapa de Margaret River, o Brasil contará com 11 surfistas na terceira fase da disputa nas ondas australianas no Circuito Mundial de Surfe. Após dois dias sem ondas na praia australiana, o mar ajudou nesta sexta-feira (31) e três brasileiros puderam superar a repescagem para avançar na quarta etapa do campeonato. Willian Cardoso, atual vence...