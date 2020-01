Esporte Brasileiros estacionam no ranking da ATP; Bia, Cé e Teliana caem na WTA Thiago Monteiro segue como o tenista mais bem ranqueado do País

O ranking do tênis atualizado nesta segunda-feira (20), pouco antes do início do Aberto da Austrália, trouxe os brasileiros estacionados na lista da ATP e as brasileiras em ligeira queda, na WTA. Thiago Monteiro segue como o tenista mais bem ranqueado do País, com estreia nesta terça-feira no Grand Slam disputado em Melbourne. Ele sustentou a 86ª posição após ir bem...