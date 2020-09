Esporte Brasileiro vai à final de duplas do US Open A final será na quinta-feira (10), diante do holandês Wesley Koolhof e do croata Nikola Mektic, às 16h (de Brasília)

O tenista brasileiro Bruno Soares buscará seu terceiro título de Grand Slam na chave de duplas masculinas. A parceria do mineiro com o croata Mate Pavic superou nesta terça-feira (8) a dupla formada pelo holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau por 2 sets a 0 (6/4, 7/5) nas semifinais e avançou à decisão do US Open. Soares, 38, já conquistou o título desse ...