Esporte Brasileiro: time visitante terá de saber resultados de testes 12 horas antes do embarque CBF fará adequações ao protocolo guia médico para o retorno do futebol. Vila Nova viajou sem saber sobre infectados para jogar a 1º rodada da Série C

Em novas normas da CBF para o Campeonato Brasileiro, clubes visitantes precisam ter o resultado dos exames de Covid-19 do elenco 12 horas antes do embarque, a partir da 3ª rodada por causa de questões logísticas. A entidade vai acrescentar a regra ao protocolo de jogos das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, que tiveram início entre sexta-feira (7) e sábado (8). Segundo a CBF,...