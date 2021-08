Esporte Brasileiro Thiago Braz conquista o bronze no salto com vara É a segunda medalha conquistada pelo Brasil no atletismo em Tóquio

Thiago Braz mais uma vez chocou o mundo. Campeão olímpico no Rio de Janeiro, em 2016, sem nenhum favoritismo, o brasileiro chegou mais uma vez à final das Olimpíadas de Tóquio sem chamar muita atenção. Ao passar o sarrafo a 5,87 m, ele chegou à sétima melhor marca de sua carreira para conquistar a medalha de bronze no salto com vara nesta terça-feira (3). Braz não pa...