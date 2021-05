Esporte Brasileiro Sub-17: Atlético-GO empata em casa com o Bahia

O Atlético-GO segue sem vencer no Campeonato Brasileiro Sub-17. Em seu primeiro jogo em casa, neste sábado (15), o Dragão empatou por 1 a 1 com o Bahia, no Estádio Antônio Accioly. A equipe goiana somou o primeiro ponto no Grupo A. Daniel abriu o placar para o Atlético-GO, aos 27 minutos de jogo. Nos acréscimos da partida, aos 49 minutos do segundo tempo, Gustav...