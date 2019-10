Esporte Brasileiro se sagra tricampeão mundial no rali e lidera 'Família da Poeira' O paulista ganhou status de desbravador do automobilismo nacional por se tornar um dos primeiros profissionais do rali

Reinaldo Varela é um dos pioneiros do automobilismo brasileiro. Sem nunca ter passado por campeonatos famosos como Fórmula 1 ou Fórmula Indy, o veterano de 60 anos ainda é pouco conhecido do público em geral. Mas não por falta de títulos. Ele acabou de se sagrar tricampeão do Mundial de Rally Cross-Country, competição do mesmo estilo do Rally Dakar, com a chancela da F...