Esporte Brasileiro marca de bicicleta e Sevilla é campeão da Liga Europa Diego Carlos faz o gol da vitória que deu ao time espanhol o 6º título continental

Com um gol de bicicleta do zagueiro brasileiro Diego Carlos, 27, o Sevilla conquistou mais uma vez o título da Liga Europa. A equipe espanhola venceu a Internazionale (ITA) por 3 a 2 nesta sexta (21) em Colônia, na Alemanha. A finalização do brasileiro ia para fora, mas o atacante belga da equipe italiana, Romelu Lukaku, a desviou para a rede. O resultado c...