Esporte Brasileiro Fred, do Manchester United, é alvo de racismo no Instagram Fred não é o primeiro atleta do clube alvo de ofensas racistas, os atacantes Marcus Rashford e Anthony Martial também receberam comentários de conteúdo semelhante

O jogador brasileiro Fred, do Manchester United, foi alvo de comentários racistas neste domingo (21), em sua conta no Instagram. Nas mensagens, ele foi chamado de macaco e ironizado com emojis deste animal. O volante foi criticado pela atuação na derrota da equipe inglesa contra o Leicester. Ele errou no lance do primeiro gol do adversário, que venceu por 3 a 1 ...