Brasileiro enfrentará mexicano ou coreano na semifinal do Mundial de Clubes

Palmeiras e Santos, finalistas da Copa Libertadores, conheceram nesta terça-feira (19) seu possível adversário no Mundial de Clubes, que será disputado em fevereiro, no Qatar. O sorteio foi realizado de forma virtual e transmitido no canal da Fifa no YouTube. O representante brasileiro na competição enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre Tigres (MEX) ...