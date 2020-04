Esporte Brasileiro do Bayer Leverkusen conta como é o retorno ao trabalho na Alemanha Lateral-esquerdo Wendell começou uma rotina nova de trabalhos após cerca de um mês sem sair de casa pelo temor com a pandemia do novo coronavírus

O lateral-esquerdo Wendell, do Bayer Leverkusen, da Alemanha, começou uma rotina nova de trabalhos na última semana. Após cerca de um mês sem sair de casa pelo temor com a pandemia do novo coronavírus, o jogador de 26 anos e outras centenas de colegas que disputam o campeonato local, a Bundesliga, começaram um outro regime de treinos. Com trabalhos em quartetos, vestiário f...